Активисты прогнали из-под здания Шевченковского райуправления столичной полиции съемочную группу телеканала "Наш".
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Как передает корреспондент УНИАН, ранее в управление полиции на Герцена, 9 забрали четырех пикетчиков, которых задержали во время столкновений возле телеканала «НАШ».
Другие активисты пришли в управление поддержать задержанных.
Несколько минут назад в управление полиции приехали оператор и журналист телеканала "НАШ", что вызвало возмущение среди пикетчиков, они начали выкрикивать: «Долой "НАШ"!», «Убирайтесь отсюда!" и бросать в них снегом.
После этого началась небольшая потасовка, и представители телеканала покинули место происшествия.
Схватки под каналом "НАШ"
- Как сообщал УНИАН, активисты сегодня пикетировали офис телеканала "НАШ", чтобы выразить недовольство прокремлевской политикой этого канала. Произошли столкновения с полицейскими, были задержаны 4 человека.
- В частности активист Евгений Карась, который ранее был лидером организации "С14", обвинил работников телеканала "НАШ" в распространении дезинформации и получении средств из России.
- Один из задержанных возле офиса телеканала «НАШ» активист Алексей Середюк вылез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и грозится прыгнуть, если не отпустят его и его побратимов. Сейчас на них составляют административные протоколы о совершении мелкого хулиганства.
- Также Середюк требует приезда в управление полиции министра внутренних дел Арсена Авакова и закрытия телеканала "НАШ".
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