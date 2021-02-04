Ранее в управление полиции доставили четырех пикетчиков, задержанных во время столкновений у телеканала.

Активисты прогнали из-под здания Шевченковского райуправления столичной полиции съемочную группу телеканала "Наш".

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Как передает корреспондент УНИАН, ранее в управление полиции на Герцена, 9 забрали четырех пикетчиков, которых задержали во время столкновений возле телеканала «НАШ».

Другие активисты пришли в управление поддержать задержанных.

Несколько минут назад в управление полиции приехали оператор и журналист телеканала "НАШ", что вызвало возмущение среди пикетчиков, они начали выкрикивать: «Долой "НАШ"!», «Убирайтесь отсюда!" и бросать в них снегом.

После этого началась небольшая потасовка, и представители телеканала покинули место происшествия.

Схватки под каналом "НАШ"

Как сообщал УНИАН, активисты сегодня пикетировали офис телеканала "НАШ", чтобы выразить недовольство прокремлевской политикой этого канала. Произошли столкновения с полицейскими, были задержаны 4 человека.

В частности активист Евгений Карась, который ранее был лидером организации "С14", обвинил работников телеканала "НАШ" в распространении дезинформации и получении средств из России.

Один из задержанных возле офиса телеканала «НАШ» активист Алексей Середюк вылез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и грозится прыгнуть, если не отпустят его и его побратимов. Сейчас на них составляют административные протоколы о совершении мелкого хулиганства.

Также Середюк требует приезда в управление полиции министра внутренних дел Арсена Авакова и закрытия телеканала "НАШ".

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Автор: Дмитрий Хилюк