Правоохранители разоблачили группу преступников, которые два года похищали иконы из церквей

Задержаны организатор и два исполнителя преступлений, решается вопрос об избрании им меры пресечения и наложения арестов на имущество.

Тернопольские правоохранители разоблачили группу лиц, которые в течение 2018-2020 годов совершили ряд краж икон из церквей в разных областях Украины.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, последнюю кражу подозреваемые совершили 30 апреля 2020 года из храма, расположенного в с. Михайловка Шаргородского района Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года. Правоохранители уже изъяли у злоумышленников эти иконы.

Благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей в Одессе, Киеве и Хмельницком проведено более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, деньги, автомобили и пр.

Задержаны организатор и двое исполнителей преступлений. Извещены о подозрениях в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. 3, 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и наложении арестов на имущество.

Также проверяются на причастность к совершению этих преступлений другие лица.

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