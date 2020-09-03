Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа», - говорится в сообщении.

По словам военных, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Бондаренко занимался эвакуацией военного имущества.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

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Лесные пожары в Луганской области: что известно на 3 августа

О возгорания сухой травы в регионе стало известно накануне. Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул на Харьковщине.

2 сентября в Луганской области было выявлено 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

По состоянию на 11:00 3 сентября с 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, было ликвидировано 3 ячейки. Огнем повреждены 12 нежилых домов, еще одна нежилая постройка сгорела.

По последним данным, с ожогами госпитализировали уже трех военных .

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Автор: Константин Гончаров