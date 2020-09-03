На Луганщине бушуют лесные пожары / фото ДСНС

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа», - говорится в сообщении.

По словам военных, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Бондаренко занимался эвакуацией военного имущества.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Читайте такжеПожар на Луганщине: с ожогами госпитализировал уже трех военных, один - пропал без вести

Лесные пожары в Луганской области: что известно на 3 августа

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров