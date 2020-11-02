Причиной возгорания, по словам владелицы квартиры, стало масло на сковороде.

В Одессе вечером 1 ноября произошел пожар на последнем этаже 25-этажного дома.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"1 ноября в 20:53 в г. Одесса по ул. Люстдорфская дорога, 55/2 в квартире на 25 этаже 25-ти этажного жилого дома возник пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели демонтировали закрытую металлическую дверь на 25 этаж с помощью бензореза, после чего приступили к тушению пожара. Одновременно проводилась эвакуация жильцов дома. Подразделениями ГСЧС спасены 6 человек", - говорится в сообщении.

Огонь локализовали в 21:49, а окончательно потушили в 22:14.

Как сообщает "Думская", хозяйка сгоревшей квартиры пояснила, что на минуту вышла из кухни, а когда вернулась, увидела дым по всей квартире. По ее словам, загорелось масло на сковороде. Люди сразу покинули квартиру и нажали на пожарную кнопку. Впоследствии они обошли соседей с призывами покинуть жилье.

Пожар в Одессе: видео

Другие новости, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован