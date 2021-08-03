Около 100 человек остались без крыши над головой, из дома до сих пор идет дым.

В Запорожье продолжают устранять последствия пожара в многоэтажном жилом доме по улице Сержанта Медведева, где ночью 3 августа произошло возгорание. Без жилья остались около 100 человек, мэр города обещает помочь всем пострадавшим и уже поручил выделить на это деньги.

Об этом глава Запорожья Владимир Буряк сообщил на своей странице в Facebook.

"Этой ночью в Запорожье случилось большое горе - пожар в многоэтажке на улице Сержанта Медведева, 7. Из своего жилья были эвакуированы жители 34 квартир. К счастью, все обошлось без людских потерь", - написал Буряк.

По поручению мэра на базе школы №66 развернули штаб консолидации пострадавших. Для ночевки людей, которые остались без крыши над головой, уже обустроили общежитие педагогического колледжа.

Читайте такжеВ Одесской области столкнулись ВАЗ и Hyundai - пострадали четыре человека (фото)"Сейчас я снова на месте происшествия. Дал поручение срочно найти деньги из резервного фонда и начать восстановительные работы, как только это разрешат спасатели. Сейчас из дома до сих пор идет дым - на помощь пожарным выехала вышка КП "Запорожремсервис", работники которого будут помогать разбирать крышу", - добавил мэр Запорожья.

Как сообщал УНИАН, площадь пожара в многоэтажке Запорожья составила около 450 кв. метров. Возможная причина возгорания - утечка газа. После ремонтных работ на крыше остались баллоны с газом.

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Автор: Полина Кузенко