Смертельный пожар в колледже Одессы: полиция завершила расследование

Завершено расследование в отношении директора указанного учебного учреждения, завхоза, заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства, а также - в отношении бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

В Одессе завершено расследование дела в отношении четырех должностных лиц колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, из-за пожара в котором в 2019 году погибли 16 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура направила обвинительный акт в Приморский районный суд Одессы.

В частности, завершено расследование в отношении директора указанного учебного учреждения, завхоза, заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства, а также - в отношении бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Указанные фигуранты подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении по улице Троицкой (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

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«Вследствие трагического события, которое произошло в декабре прошлого года, погибли 16 человек, 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести». - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в прокуратуре, пожар разрушил многоэтажное здание - памятник архитектуры 1914 года, в котором располагалось образовательное учреждение. Также повреждено и уничтожено все имущество, которое находилось в указанном здании, в результате чего государству нанесены миллионные убытки.

Во время досудебного расследования в данном уголовном производстве правоохранители допросили 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), проведено опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4 по 12 декабря 2019 года. Кроме того, осуществлено 65 выемок документов, назначены и проведены 61 судебная экспертиза.

Досудебное расследование осуществляли следователи регионального главка Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций и учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек (дети, сотрудники и спасатель), пострадали более 30 человек.

Директору колледжа, завхозу и бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку объявлено о подозрении. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В связи с пожаром уволены Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.

На позапрошлой неделе правоохранители сообщили о подозрении еще двум работникам колледжа - заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшему замдиректора, место нахождения которого, как утверждалось, было неизвестно. Мужчину объявили в розыск. Заведующая отделением 15 мая помещена под круглосуточный домашний арест.

22 мая стало известно, что в СИЗО без права на залог помещен бывший заместитель директора колледжа, поэт Андрей Хаецкий, который пришел в полицию с адвокатом. 28 мая суд отпустил его на поруки двух депутатов ВР.

Сегодня в Одессе, во время рассмотрения его апелляции прошла акция, на которой общественники требовали отпустить мужчину на свободу.

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