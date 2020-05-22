Пожар в колледже в Одессе: экс-директора заведения взяли под стражу

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе уволился из колледжа за два дня до пожара.

Сегодня Киевский районный суд Одессы взял под стражу бывшего заместителя директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором в 2019 году из-за пожара погибли 16 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству прокуратуры суд арестовал бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе указанного учебного заведения. Мужчине вменяют ч. 2 ст. 270 (нарушении требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в 2017 году подозреваемый был назначен на вышеназванную должность, и, согласно должностной инструкции, на него был возложен ряд обязанностей по обеспечению пожарной безопасности.

При этом, по данным следствия, он не исполнял должным образом свои обязанности, не принял соответствующие меры для устранения нарушений правил пожарной безопасности. Пост замдиректора мужчина занимал до 2 декабря 2019 года, а 4 декабря в колледже произошел пожар, который привел к гибели 16 человек.

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Как отметил представитель прокуратуры, этот подозреваемый скрывался от следствия.

«Сейчас он появился вместе со своим адвокатом... Рассмотрев ходатайство прокуратуры, суд избрал меру в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права на залог», - отметили в ведомстве.

Таким образом, мужчина взят под стражу до 16 июля.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций и учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек (дети, сотрудники и спасатель), пострадали более 30 человек.

Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, завхозу учебного заведения и бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку.

По факту пожара было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

В связи с пожаром были уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.

На прошлой неделе правоохранители сообщили о подозрении еще двум работникам колледжа - заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшему замдиректора, место нахождения которого было неизвестно. В прокуратуре заявили, что решается вопрос об объявлении мужчины в розыск. Заведующая отделением 15 мая помещена под круглосуточный домашний арест.

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