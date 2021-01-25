Пожар произошел на территории автотранспортного предприятия на улице Василия Степанченко в Святошинском районе.

В Киеве в результате пожара в автопарке одна машина сгорела, три частично повреждены.

Читайте такжеСледователи нашли оружие, из которого застрелили 11-летнего мальчика в Тернополе (фото)Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, сообщение о пожаре на территории автотранспортного предприятия на улице Василия Степанченко в Святошинском районе поступило спасателям около 10:00.

На месте происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в одноэтажном металлическом гаражном боксе. Пламя распространилось на рядом припаркованные два грузовых автомобиля. Во время тушения пожара их эвакуировали на безопасное расстояние. В 10:56 пожар был ликвидирован.

В результате возгорания полностью уничтожен грузовой автомобиль, который стоял в гаражном боксе, частично повреждены четыре полуприцепа и три легковых автомобиля.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Светлана Закелова