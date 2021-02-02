Эта версия несколько отличается от информации, которую сообщили в полиции области.

Стали известны подробности сегодняшнего пожара в супермаркете "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области.

Как сообщает пресс-служба сети на странице в Facebook, сегодняшний инцидент является умышленным поджогом, который совершили два человека.

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"По словам очевидцев, один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом и поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников "Эпицентра", ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции. Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители. Персонал и посетители эвакуированы. На месте пожара работает ГСЧС. Причины и детали инцидента выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Пожар в "эпицентре" Первомайска: что известно

Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".

Местные СМИ со ссылкой на источники писали, что задержанный "вырубил" двух охранников гипермаркета, а после поджег здания в нескольких местах.

В полиции заявили, что пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он ранил в стычках двух охранников.

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Автор: Юрий Годован