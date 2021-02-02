Мужчина ранил топором двух охранников торгового центра.

Виновнику пожара в «Эпицентре» города Первомайск Николаевской области грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

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Об этом в Facebook рассказал начальник ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области Сергей Шайхет.

Он также опубликовал фото преступника. Это 37-летний мужчина, ранее привлекался к уголовной ответственности.

Пожар в Эпицентре в Первомайске

Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он разлил в помещении горючую жидкость и устроил поджог, ранил охранника и пытался сбежать. При задержании преступник ранил топором еще одного охранника.

В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.

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Автор: Дмитрий Захаров