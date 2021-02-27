Больных из палат, расположенных рядом с той, где произошел пожар, из-за задымления перевозят в другие медучреждения.

Пожар в больнице в Черновцах произошел из-за возгорания кислородной трубки.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"27 февраля в 13:15 в пгт. Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы №1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок)", - сказано в сообщении.

В 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия погиб один и пострадал еще один человек. Эвакуированы 20 человек.

В свою очередь заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Гусак в комментарии УНИАН сообщила, что больных из палат, расположенных рядом с той, где произошел пожар, из-за задымления перевозят в другие медучреждения.

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Взрыв в больнице Черновцов: что известно

В Черновцах произошел взрыв в палате городской больницы №1, где лечат больных коронавирусом пациентов, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали.

По данным чиновника, в результате пожара пострадали два человека - в частности, один мужчина травмировался в результате пожара, а другой – надышался угарным газом.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии лежит в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.

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Авторы: Виктория Токарева, Николай Кобылюк