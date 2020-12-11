Спасателям пришлось не только тушить пламя, но и срочно выносить из него газовые баллоны, которые в любой момент могли взорваться.

В селе Александрия в Ривненской области пенсионерка хотела растопить печь дизтопливом и осталась без крыши над головой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Когда приехали на место инцидента пожарные, дом весь охватило огнем. Вызов, говорят, был запоздалым. Спасателям пришлось не только тушить пламя, но и срочно выносить из него газовые баллоны, которые в любой момент могли взорваться. Дом выгорел дотла.

Без крыши над головой осталась пенсионерка. Физически она не пострадала. Спасателям призналась - пожар произошел после того, как она пыталась растопить печь дизтопливом.

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Автор: УНИАН