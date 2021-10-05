Ролик был отснят очевидцами уже по приезду на место происшествия местных патрульных.

В сети опубликовали новые кадры момента нападения компании молодых людей на двух полицейских в Чернигове.

Ролик был отснят очевидцами уже по приезду на место происшествия местных патрульных.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, 30-летний капитан полиции Артур Ерохин сначала был на земле, затем поднялся и начал высказывать претензии к парням, которые на него напали.

Нецензурно выражался Ерохин и к прибывшим копам, заявляя, что он тоже работает в полиции.

Убийство полицейского в Чернигове

Ночью 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. В результате один из них, Артур Ерохин, погиб, второй доставлен в больницу в реанимацию. Оба полицейские находились в отпуске и были в гражданской одежде.

По информации журналистов, причиной нападения на копов стало замечание, сделанное молодым людям в супермаркете. СМИ писали, что злоумышленники напали на полицейских возле супермаркета.

По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство по п. 12 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (Грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины и назначила служебное расследование.

Во время неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двоим по 17 лет, а самому старшему – 18. Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

4 октрября в Чернигове суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве полицейского. Следующие два месяца они проведут в СИЗО.

Автор: Виолетта Орлова