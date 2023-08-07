Местные жители говорят, что 29-летний мужчина имел инвалидность с детства.

Мобилизация в Украине на сегодня продолжается, и разросся новый скандал. Начато расследование по факту смерти мобилизованного жителя Одесской области, который скончался на территории воинской части в первый же день службы.

Как сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, по факту смерти мужчины, который был призван по мобилизации с недостатками здоровья, начат ряд уголовных производств.

Речь идет о жителе поселка городского типа Ширяево Одесской области, который умер 1 августа из-за приступа эпилепсии. В прокуратуре уточнили, что происшествие произошло поздно вечером - в первый же день прибытия мужчины на место службы - в расположение одной из воинских частей в Николаевской области.

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По данным пресс-службы, сейчас начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Также открыто дело по ч. 4 ст. 425 - по факту возможного халатного отношения к военной службе лиц Березовского территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области. "Кроме того, начато уголовное производство по факту возможного халатного отношения к службе работников медицинской службы воинской части", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что сейчас следователи проверяют законность призыва на военную службу этого гражданина с учетом состояния его здоровья, своевременность оказания ему квалифицированной неотложной медицинской помощи (после приступа эпилепсии).

"Устанавливаются фактические причины смерти военнослужащего в день прибытия в расположение воинской части", - отмечают в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях местные жители сообщили, что умер 29-летний Борис Глушак, который работал на рынке в Ширяево и имел инвалидность с детства. Люди обвиняют в смерти мужчины военкомат и врачей "оптимизированной ВВК", которые за 20 минут "обследовали" Глушака и признали годным к службе.

"Потом сразу отправили на распределение. По одним данным, парень переволновался, что повлекло приступ эпилепсии, от которой он умер. По другим - был сердечный приступ... Борька даже не имел паспорта. Все местные, включая врачей, знали его болезни", - отмечают люди.

Отмечается, что хоронили мужчину, которого называли "Позитивчиком", всем населенным пунктом. Из-за его необыкновенно веселого характера о нем даже снимали "кино", которое сейчас обнародовано в социальных сетях поселка.

Событие также прокомментировал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Смерть мобилизованного на военную службу юноши с недостатками здоровья у любого сознательного человека вызывает шок. У меня, так же как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение", - подчеркивает Кипер. Он надеется, что все виновные будут "публично наказаны".

Интересные новости Одесской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, недавно получил огласку скандал с уже бывшим руководителем Одесского областного ТЦК и СП Евгением Борисовым, который якобы, в том числе давал распоряжение не отправлять служить определенных лиц.

Позже появилось сообщение о еще одном военкоме, который якобы обогатился во время войны, - Егоре Смирнове, который является одновременно депутатом городского совета и местным военкомом в городе Южное.

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