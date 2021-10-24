В курортном городе пассажир получил от маршрутчика после неприличного жеста, выяснили журналисты.

В Одессе мужчина не влез в маршрутное такси, послал водителя и получил от него лещей.

Инцидент в Одессе случился на ул. Балковская, сообщил в субботу вечером, 23 октября, Telegram-канал "Х*евая Одесса".

Пассажир стоял на остановке и, после того, как маршрутка отъехала, сделал неприличный жест.

Водитель маршрутки проехал несколько метров от остановки, а потом выскочил из дверей, подбежал к обидчику и ударил.

Потом маршрутчик пошел обратно к авто.

Напомним, в начале октября в Одессе произошел ее один инцидент, связанный с водителем маршрутки и пассажиром. В микроавтобусе, ехавшем по маршруту №148, водитель не открывал двери и проезжал остановки, и ему отомстил пассажир – забрызгал слезоточивым газом.

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Автор: Екатерина Присяжнюк