В Одессе пассажир после неприличного жеста получил лещей от водителя маршрутки / иллюстративное фото dnepr24.com.ua

В Одессе мужчина не влез в маршрутное такси, послал водителя и получил от него лещей.

Инцидент в Одессе случился на ул. Балковская, сообщил в субботу вечером, 23 октября, Telegram-канал "Х*евая Одесса".

Пассажир стоял на остановке и, после того, как маршрутка отъехала, сделал неприличный жест.

В Одессе пассажир показал неприличный жест водителю маршрутки и получил лещей / Скриншот

Водитель маршрутки проехал несколько метров от остановки, а потом выскочил из дверей, подбежал к обидчику и ударил.

В Одессе пассажир на остановке показал неприличный жест водителю маршрутки и получил лещей / Скриншот

Потом маршрутчик пошел обратно к авто.

Напомним, в начале октября в Одессе произошел ее один инцидент, связанный с водителем маршрутки и пассажиром. В микроавтобусе, ехавшем по маршруту №148, водитель не открывал двери и проезжал остановки, и ему отомстил пассажир – забрызгал слезоточивым газом.

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Автор: Екатерина Присяжнюк