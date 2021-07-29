В 2016 году мужчина пел гимн России на Майдане Независимости в Киеве.

В центре Днепра во время митинга местный житель провоцировал военнослужащего, задавая неоднозначные вопросы о патриотизме и службе.

Мужчина подошел к присутствующему на акции в военной форме со словами: "Что ты сделал? Что? Просто пошел за бабки убивать других?"

Свой разговор провокатор снимал на телефон.

"Это патриотизм? Поехать убивать других за бабло? Это ты патриот?! Ты что сделал как патриот? Ты почистил улицу? Посадил дерево?! Что-то сделал хорошо? А? Защитил хоть кого-то на районе? Хоть одного наркомана отпи*дил?– не успокаивался мужчина.

Он обвинил военного, что тот ничего не сделал. За спором наблюдал сотрудник полиции диалога, однако в разговор, что мог перейти в драку, не вмешивался – наблюдал со стороны.

"Герб надо не Украины, бл*ть, а "Рошена"! Патриот, бл*ть", – добавил неадекват. После чего его увели от военного.

После опубликованного видео с конфликтом в сети вспыхнул скандал. Из-за чего жителю Днепра, который в Instagram подписан как Владимир Остапчук, пришлось оправдываться.

"У меня никаких претензий к военным нет, к военнослужащим я нормально отношусь. У меня есть и друзья, и братья, которые служили. Еще раз – у меня не было никаких претензий к ВСУ. А только одна претензия – к мужику, который просто нарвался на галимый текст, потому что кричал и быковал там. Я извиняюсь, что у него форма такая, тут только один момент. Человек, который там стоял, кричал и перебивал", – ответил Остапчук.

Остапчук пообещал выложить полное видео, чтобы другие лучше поняли контекст.

В то же время в 2016 году мужчина с триколором пел на Майдане Независимости в Киеве гимн России. О чем свидетельствует соответствующий ролик в YouTube. Остапчук уточнил, что видео снял на спор.

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Автор: Иван Бойко