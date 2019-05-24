В Одессе во время митинга против концерта пропутинской певицы активисты сожгли флаг РФ (фото)

Свой флешмоб участники акции протеста объяснили тем, что артистка, поддерживающая действия власти страны-агрессора, не должна давать концерты в нашей стране.

В Одессе во время протеста против выступления россиянки Елены Темниковой, поддержавшей оккупацию Крыма, активисты сожгли флаг РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, поздно вечером в субботу около двух десятков проукраинских активистов пришли на пляж Аркадия, где в элитном ночном клубе Ibiza Beach Club во время открытия сезона должна выступить Темникова. Последнюю пригласила администрация указанного увеселительного заведения.

Активисты, в числе которых лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул, стали возле входа в клуб и разбросали листовки с коллажем – Темникова, "одевающая" лицо президента России Владимира Путина. В руках часть протестующих держала плакаты: "Темникова – подруга Путина", "Елена Темникова, прочь с чужой земли!".

Также активисты, заявив, что вышли на мирный пикет, развернули большой российский триколор, облили его горючей жидкостью и подожгли. При этом они выкрикивали: "Слава – Украине!", "Украина – превыше всего!", "Слава – нации!".

Свой флешмоб его участники объяснили тем, что артистка, поддерживающая действия власти страны-агрессора, не должна давать концерты в нашей стране.

Как отметил Ганул, "под флагом России", в частности, в Керченском проливе были захвачены в плен украинские военные моряки, аннексирована АРК, оккупирована часть Донбасса.

"Под этим же флагом выступает и привезена в украинскую Одессу Темникова, которая не скрывает своей любви к Путину и Медведеву", - подчеркнул Ганул.

Активист добавил, что Темникова – не единственная "пропутинская актриса", которую пригласила в Одессу администрация Ibiza Beach Club и, в связи с этим, выразил недоумение по поводу молчания СБУ.

"Не исключено, что причина этому - коррупционная составляющая или промах представителей нашей спецслужбы", - предположил Ганул.

Возле вышеназванного клуба присутствовало большое количество полицейских, но протестная акция прошла без эксцессов.

Как сообщал УНИАН, в Одессе активисты заявили, что намерены сорвать концерт в элитном увеселительном заведении российской певицы Елены Темниковой, поддержавшей оккупацию Крыма Россией.

Концерт должен состояться в известном увеселительном заведении Ibiza Beach Club, расположенном на побережье Черного моря, на пляже Аркадия.

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В свою очередь администрация Ibiza Beach Club разместила на своей странице в Facebook открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем говорится, что сегодня состоится сезонное открытие клуба, на которое приглашена артистка Темникова.

В письме, в том числе утверждается, что первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Юрий Гресько якобы дал "устное незаконное распоряжение пограничной службе Украины" - не впускать Темникову в Украину.

В Государственной пограничной службе опровергли это заявление. По словам помощника председателя ГПУ - пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна, у пограничников не было оснований не пропускать Темникову в Украину, так как пограничники не получали соответствующего документа из СБУ, которым въезд актрисы в нашу страну запрещен.

Справка УНИАН. Российская певица Елена Темникова родилась 18 апреля 1985 года в России. Бывшая участница группы Serebro.