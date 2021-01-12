Среди подозреваемых - три молодые женщины, которые принуждали к участию в создании порнографической продукции и к сексуальной эксплуатации собственных детей.

В Днепропетровской области будут судить шестерых человек, которые в течение 16 лет насиловали, развращали детей и распространяли детскую порнографию в сети Интернет.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Читайте такжеПод Киевом полиция задержала известного фотографа за развращение несовершеннолетних (фото)

«Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении шестерых лиц за совершение ряда преступлений против половой свободы детей. Четверо из них в составе организованной группы в течение длительного времени насиловали малолетних детей, изготавливали и распространяли за денежное вознаграждение продукцию, содержащую детскую порнографию», - говорится в сообщении.

По сведениям прокуратуры, преступную деятельность двое участников группы начали еще в 2002 году и постепенно привлекли к ней еще двух человек.

«Злоумышленники систематически насиловали и развращали малолетних детей, пользуясь тем, что потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли сопротивляться. Издевательства над детьми участники группы фиксировали на видео, которые в дальнейшем распространяли в сети Интернет», - добавили в прокуратуре.

Среди причастных к преступлениям лиц были три молодые женщины (одна из них бывшая жертва насильников), которые принуждали к участию в создании порнографической продукции и к сексуальной эксплуатации собственных детей.

Отмечается, что действия трех участников группы квалифицируются по ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 и ч. ч. 4, 5 ст. 301 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение малолетних, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию). Их сообщнику - организатору группы, кроме указанных правонарушений, инкриминируется также удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Также на скамье подсудимых оказался еще один соучастник за изнасилование малолетних (ч. 4 ст. 152 УК Украины) и их общая знакомая - за развращение детей (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская