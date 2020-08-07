В Харькове мужчина, пытавшийся совершить самоубийство, обстрелял полицейских (фото)

Теперь ему грозит пять лет заключения.

В Харькове накануне вечером мужчина, который намеревался совершить суицид, ранил полицейского.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции области.

В частности, около 23 часов правоохранители получили сообщение о мужчине, вооруженном ножом и пистолетом, который намерен совершить самоубийство.

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"Первыми на место происшествия прибыли патрульные. Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой. Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя ", - рассказали в полиции.

С мужчиной провели переговоры, после которых он сдался правоохранителям. Оружие у него изъяли. Также стало известно, что причиной его нежелания жить является неразделенная любовь, а о своих намерениях он рассказал в соцсети.

Против него открыто уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении полицейского Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в Кировоградской на посту застрелился 27-летняя работница колонии.

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