В Харькове мужчина, пытавшийся совершить самоубийство, обстрелял полицейских (фото)
В Харькове накануне вечером мужчина, который намеревался совершить суицид, ранил полицейского.
Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции области.
В частности, около 23 часов правоохранители получили сообщение о мужчине, вооруженном ножом и пистолетом, который намерен совершить самоубийство.
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"Первыми на место происшествия прибыли патрульные. Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой. Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя ", - рассказали в полиции.
С мужчиной провели переговоры, после которых он сдался правоохранителям. Оружие у него изъяли. Также стало известно, что причиной его нежелания жить является неразделенная любовь, а о своих намерениях он рассказал в соцсети.
Против него открыто уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении полицейского Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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