Многие пользователи женщине не поверили.

В Киеве пассажирка маршрутки опубликовала видео с водителем, который якобы пил пиво за рулем, и вызвала бурное обсуждение в сети.

Ролик в Facebook-группе "Лесной массив" выложила пользователь Татьяна Бойко.

По ее словам, инцидент произошел 3 сентября в маршрутке №242.

"Водитель на остановке Блокбастер остановился и пошел с пакетом в магазин. Вернувшись, положил его под сидение. Позже заметила, что он достал оттуда банку с пивом, открыл и начал втихую попивать его. К тому же он без одного глаза. От шока не успела снять, как он его пил", – написала женщина.

Читайте также"Ездят тут всякие": в Днепре водитель маршрутки грубо "оторвался" на школьнице из-за ученического проездногоНе все пользователи поверили женщине. Многие из них разозлились, что она вообще опубликовала это видео:

"Если действительно пил, почему не вызвали полицию? Побоялись? Учитывая тот факт, что не предоставили ни одного доказательства, утверждать что так было – глупо", "А никто не задумывался, может там безалкоголка? По сути нам не видно, чтобы сложить какое-то конкретное мнение по этому вопросу", "Не успела, не досмотрела, сама придумала…", "А почему сразу пиво? Может, компот? А то, что глаза нет – никто не застрахован. Или человеку не работать?", "На видео нет факта употребления за рулем".

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Автор: Катерина Шварц