Во вторник, 8 июня, в реанимационном отделении днепровской больницы им. Мечникова, после полученных тяжелых травм в результате ДТП, умер старший солдат Лаптинов Виктор Леонидович.
Об этом сообщает 1 отдельная танковая Северская бригада в Facebook.
"Виктор нес службу достойно. В свои 20 лет уже был старшим механиком-водителем танка, добросовестно выполнял порученные задания и защищал Родину в районе проведения ООС, но злая судьба настигла его дома в отпуске», - говорится в сообщении.
Командование и личный состав бригады выражают глубокие соболезнования семье Виктора, маме и сестре.
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