Старший солдат Виктор Лаптинов был старшим механиком-водителем танка.

Во вторник, 8 июня, в реанимационном отделении днепровской больницы им. Мечникова, после полученных тяжелых травм в результате ДТП, умер старший солдат Лаптинов Виктор Леонидович.

Об этом сообщает 1 отдельная танковая Северская бригада в Facebook.

"Виктор нес службу достойно. В свои 20 лет уже был старшим механиком-водителем танка, добросовестно выполнял порученные задания и защищал Родину в районе проведения ООС, но злая судьба настигла его дома в отпуске», - говорится в сообщении.

Командование и личный состав бригады выражают глубокие соболезнования семье Виктора, маме и сестре.

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Автор: Денис Прядко