Мужчина просчитал все детали, но не учел собственный страх умереть во время пересечения горной реки.

Уклонист пытался пересечь границу с Венгрией через реку Тиса, а весь процесс тщательно снимал на видео.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, чтобы добраться Венгрии, "стример" на Закарпатье выбрал маршрут, который пролегал через реку. Воплотить план в жизнь помешал страх перед гибелью.

В ГПСУ отметили, что "пограничники не смогли оставить смельчака наедине со стихией" - административная ответственность несет все же меньшую угрозу.

Сам уклонист во время разговора с пограничниками рассказал, что "тщательно" готовил побег в Венгрию. Перед тем, как отправиться в сторону границы, он даже помолился.

"Утром я проснулся, сел на велосипед - уже было светло, где-то 9 часов. Помолился и поехал в сторону венгерской границы. Я пробовал плыть через Тису - это нереально", - поделился уклонист.

Мужчина смог отплыть лишь метр от берега и быстро возвращался обратно. Ему мешали течение, глубина и холод.

Схемы помощи уклонистам: другие новости

В декабре 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении руководителя аппарата Киевской городской военной администрации на помощи столичным депутатам-уклонистам. Он незаконно направлял депутатов из воинской части в "командировку" в столичную военную администрацию. Почти год те не появлялись на службу, однако получали денежное довольствие из части.

В Одессе женщина организовала "брачное агентство" для помощи уклонистам. Она подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала браки с мужчинами призывного возраста. Услуги "агентства" оценивали в 4,5 тысячи долларов.

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