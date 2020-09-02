Поляков заявил, что его пытались задушить / фото УНИАН
Полиция задержала одного из возможных участников нападения на народного депутата, члена группы «Партия «За будущее» Антона Полякова.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Патрульной полиции Киева, патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут автомобиля до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановили.
«Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.
Нападение на нардепа Полякова в Киеве: что произошло
- Первым об инциденте сообщило издание "Обозреватель". Отмечалось, что в 5:00 2 сентября возле кафе "Джав" в Шевченковском районе Киева неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.
- По информации издания, два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.
- В полиции сообщили первые детали нападения на Полякова и заявили об открытии дела по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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Кто такой Антон Поляков
- Поляков попал в парламент от Партии "Слуга народа", но 15 ноября 2019 года вместе с коллегой Анной Скороход Антона Полякова исключили из фракции Слуга народа за "неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции".
- 16 декабря 2019 года Поляков подал заявление о выходе из партии «Слуга народа».
- Поляков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.
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