Автомобиль Toyota патрульные остановили на Броварском проспекте.

Полиция задержала одного из возможных участников нападения на народного депутата, члена группы «Партия «За будущее» Антона Полякова.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Патрульной полиции Киева, патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут автомобиля до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановили.

«Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

Нападение на нардепа Полякова в Киеве: что произошло

Первым об инциденте сообщило издание "Обозреватель". Отмечалось, что в 5:00 2 сентября возле кафе "Джав" в Шевченковском районе Киева неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.

По информации издания, два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

В полиции сообщили первые детали нападения на Полякова и заявили об открытии дела по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Кто такой Антон Поляков

Поляков попал в парламент от Партии "Слуга народа", но 15 ноября 2019 года вместе с коллегой Анной Скороход Антона Полякова исключили из фракции Слуга народа за "неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции".

16 декабря 2019 года Поляков подал заявление о выходе из партии «Слуга народа».

Поляков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

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Автор: Антонина Доломанжи