Следователи Территориального управления ГБР в Полтаве сообщили о подозрении инспектору полка патрульной полиции Кривого Рога (Днепропетровская обл.), действия которого привели к смерти человека.
Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.
Следствием установлено, что в 2018 году во время отработки вызова относительно драки в местном кафе, полицейский надел наручники на одного из участников конфликта, посадил в служебный автомобиль и вывез в лесополосу.
"Там он снял с него наручники и нанес сильный удар кулаком в голову, от которого мужчина потерял сознание. Спустя три недели пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 апреля полицейский уведомлен о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось применением насилия и повлекло тяжкие последствия (ч.3 ст.365 УК Украины), и нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины).
Патрульному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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В ГБР подчеркнули, что до 2020 году расследованием указанного уголовного производства занимались следователи Национальной полиции, СБУ и прокуратуры.
"Патрульный до сегодняшнего дня продолжал работать в должности инспектора полка полиции в Днепропетровской области", - отметили в ГБР.
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