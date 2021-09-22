По предварительным данным, обстрел велся из автоматического оружия.

В настоящее время не установлено, сколько человек совершали покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге.

"Предварительно - оружие автоматическое. Подчеркиваю, предварительно - калибр 7,62. Сколько людей участвовало в совершении преступления, на данный момент неизвестно", - сказал Клименко.

В свою очередь, министр внутренних дел Денис Монастырский назвал покушение на умышленное убийство Шефира ужасным преступлением.

Читайте такжеПоявились фото с места покушения на Шефира"По автомобилю было осуществлено более 10 выстрелов, а более 11 входных отверстий пока зафиксировано", - сказал Монастырский.

Покушение на Шефира: что известно

Утром сегодня, 22 сентября, в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Виталий Саенко