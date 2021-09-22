В частности, по мнению Шефира, таким образом пытались повлиять на морально-психологическое состояние президента.

Первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что цель покушения на него - это запугивание президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шефир заявил на брифинге в Министерстве внутренних дел.

"Я вижу определенно одну цель - это не я. Я здесь друг президента. Цель - президент, его морально-психологическое состояние. Пытались запугать", - заявил он.

Шефир добавил, что теперь его, видимо, "заставят" взять охрану и что он будет привыкать к новому образу жизни.

Читайте такжеБыло жутковато: Шефир рассказал подробности покушения на него (видео)"Никаких дел, которые вызывали бы какую-то агрессию, не вел. Думаю, что это просто запугивание, потому что я езжу на служебном автомобиле студии "Квартал 95", он небронированный, охраны я никогда не брал", - отметил он.

Покушение на Шефира: что известно

Утром сегодня, 22 сентября, в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было совершено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Антонина Доломанжи