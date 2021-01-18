На сегодняшний день решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Киеве задержан и уведомлен о подозрении старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, который требовал 10 тысяч долларов за закрытие уголовного дела.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, также полицейский требовал у гражданина неправомерную выгоду за несообщение следователям о подозрении в причинении умышленного средней тяжести телесного повреждения (статья 122 УК).

Кроме того, за эти средства милиционер пообещал вернуть гражданину автомобиль, который был эвакуирован без законных на то оснований.

В ходе контроля за совершением преступления полицейского задержали в порядке статьи 208 УПК Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Ему инкриминируется ч.2 ст.190, ч.4 ст.27 ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Автор: Инна Андалицкая