Как сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько, личности подозреваемых в совершении убийства гражданина Максима Денщика установлены.

По информации наших источников в ГУНП Запорожской области, был задержан "водитель" и установлена личность "киллера". Оба выходцы из ОПГ "Мелитопольские", лидером которой является криминальный авторитет Артур Горобец "Туча". В Мелитополе Артур Туча входил в так называемый "силовой блок" нардепа Сергея Минько и Ивана Федорова.

Ранее сотрудники ГУНП Запорожской области, в рамках уголовного производства №12024080000000248 от 11 июня 2024 года, по факту умышленного убийства Максима Денщика, провели обыски в помещении ресторана "LiHoy", в котором работал один из подозреваемых В. Зуев.

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Напомним, директор департамента правового обеспечения Запорожского городского совета был застрелен киллером у подъезда своего дома 11 июня 2024 года. Накануне Максим Денщик заявлял о давлении на него со стороны председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.