В Кривом Роге девушка выпустила обойму пистолета в живот прокурору

Инцидент случился ночью 21 мая во время празднования дня рождения в компании друзей. Девушка была знакомой прокурора.

В Кривом Роге Днепропетровской области девушка расстреляла прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку.

Об этом сообщает "Первый Городской".

Инцидент случился ночью 21 мая во время празднования дня рождения в компании друзей около отеля "Украиночка". Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

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Известно, что всю обойму травматического пистолета в область живота спустила знакомая девушка прокурора, которая также приехала на празднование. Причина происшествия пока неизвестна.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (Покушение на убийство). Подозреваемая была задержана.

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