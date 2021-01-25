В городе объявили «План перехват» / фото t.me/h_saltovka
Сегодня ночью, 25 января, в Харькове произошло покушение на местного активиста организации «Мы – харьковчане» Алексея Поликашова.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Как рассказал его брат, нападение произошло, когда они шли домой. На улице Зубенко, 52 неизвестный набросился, нанес удар по голове, а после бросил гранату. Одному из мужчин удалось откинуть гранату ногой. Затем последовал взрыв.
В результате происшествия пострадали сам активист и его брат. Их доставили в больницу.
В городе объявили «План перехват».
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