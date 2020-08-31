На Киевщине суд постановил арестовать злоумышленника, похитившего 4-летнюю девочку / фото Нацполиция
Сегодня Бориспольский горрайонный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику, который похитил 4-летнюю девочку.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области.
29-летнего мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.
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Ему инкриминируется ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) и ст. 15 (покушение на уголовное преступление) ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Похищение девочки в Борисполе: хронология событий
- Информация о похищение ребенка на АЗС в городе Борисполь поступила правоохранителям от родителей в пятницу, 28 августа, около 20:00.
- 29-летний местный житель, воспользовавшись тем, что мать рассчитывалась за топливо, похитил ребенка, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении.
- Полиция через два часа разыскала похитителя. Также сообщалось, что девочку вернули родителям невредимой.
- Задержанный признался, что хотел изнасиловать ребенка.
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