Суд арестовал злоумышленника, похитившего 4-летнюю девочку в Борисполе

Человек с преступными намерениями похитил ребенка на АЗС в Борисполе, пока ее мать рассчитывалась за топливо.

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