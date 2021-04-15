К преступлению оказалась причастной бывшая сожительница одного из иностранцев.

Одесские полицейские освободили из плена двоих граждан Греции, а также установили, что их похищение и пытки заказала 35-летняя жительница Николаева, гражданская жена одного из пленников.

Читайте такжеЗатащил в заросли и пытался изнасиловать: в Черкасской области задержали извращенцаОб этом сообщили в полиции Одесской области.

«Для реализации преступного умысла она заманила потерпевшего и его племянника в квартиру, где их ждали сообщники, которые незаконно лишили иностранцев воли и пытали их», – говорится в сообщении.

Похищение и пытки двоих греков: что известно

3 апреля в Одесской области задержали двоих злоумышленников за похищение иностранцев, у которых под пытками отобрали 600 тыс. евро и шесть элитных квартир.

По данным полиции, в феврале текущего года преступная группа незаконно лишила свободы 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника, чтобы завладеть их имуществом.

На протяжении двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом и электрошокером, угрожали огнестрельным оружием, избивали и оказывали психологическое давление.

13 апреля потерпевшие в результате спецоперации были освобождены.

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Авторы: Катерина Шварц, Лариса Козовая