32-летний майор прослужил в ГПСУ более 15 лет.

В Одесской области обнаружили мертвым пограничника, который во время патрулирования из-за опрокидывания лодки упал в озеро.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, сегодня около полудня спасатели нашли мертвым офицера Константина Коняева, который во время несения службы перевернулся на лодке и исчез.

Отмечается, что ЧП произошло, когда погибший и еще трое военнослужащих несли службу по соблюдению пограничного режима на озере Тудора, - лодка с пограничным нарядом перевернулась.

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По словам троих спасшихся пограничников, опрокидывание лодки произошло в результате ухудшения погодных условий. Они отмечают, что после чрезвычайного происшествия офицер, который впоследствии исчез в воде, успел скоординировать действия наряда, и это в дальнейшем помогло им спастись.

Отмечается, что 32-летний майор Коняев занимал должность заместителя начальника отдела пограничной службы "Маяки" по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда. В ГСПУ он прослужил более 15 лет.

После окончания Национальной академии Госпогранслужбы проходил службу на различных должностях в органах охраны границы Азово-Черноморского и Южного региональных управлений.

Был женат, у него осталось двое сыновей. Его супруга – также служит в ГСПУ.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, погибшего нашли в 1,5 км от берега. Также обнаружено оружие, затонувшее с ним.

Отмечается, что площадь озера составляет 4,5 кв. км, глубина - 1-2,5 м. Во время поиска мужчины было обследовано 30 тыс. кв. м дна, 12 тыс. кв. м поверхности воды и 14 км по периметру воды.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Беляевском районе Одесской области в озере Тудора перевернулась моторная лодка, в которой было четверо пограничников. Троим из них удалось спастись.

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Автор: Лариса Козовая