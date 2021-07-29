В ДТП погибли мужчина, женщина и их 12-летний ребенок, которые находились в легковушке.

На Черкасщине в результате столкновение легковушки и грузовика погибли двое взрослых и ребенок.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Авария произошла сегодня около 0900 недалеко от села Малая Севастьяновка Уманского района.

"Муж, жена и их 12-летний ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка" в Черкасской области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

От полученных травм водитель и пассажиры легкового авто погибли на месте аварии.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщал УНИАН, жесткая авария с участием полиции произошла в городе Первомайск Николаевской области. В результате ДТП серьезно пострадал один человек.

Столкнулись автомобиль Renault, за рулем которого находился 41-летний мужчина, и служебное авто Mitsubishi Outlander, водителем которого был 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Автор: Светлана Макринская