На Черкасщине в результате столкновение легковушки и грузовика погибли двое взрослых и ребенок.
Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.
Авария произошла сегодня около 0900 недалеко от села Малая Севастьяновка Уманского района.
"Муж, жена и их 12-летний ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка" в Черкасской области", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.
От полученных травм водитель и пассажиры легкового авто погибли на месте аварии.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.
Как ранее сообщал УНИАН, жесткая авария с участием полиции произошла в городе Первомайск Николаевской области. В результате ДТП серьезно пострадал один человек.
Столкнулись автомобиль Renault, за рулем которого находился 41-летний мужчина, и служебное авто Mitsubishi Outlander, водителем которого был 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.