Патрульные увидели женщину с ребенком на руках, разбили окно и помогли им выбраться на улицу.

В Сумах мужчина поджег дом, в котором находились его родственники. Патрульные спасли из горящего помещения людей и задержали его.

Читайте такжеДнепрянин пытался топором отрубить голову женщине: СМИ раскрыли жуткие подробности (фото 18+)Об этом сообщают в патрульной полиции Сумской области.

Происшествие произошло в переулке Чугуевском. Женщина сообщила в полицию, что племянник облил ее ацетоном и едва не поджег.

Прибывший экипаж патрульных в составе Дианы Смыкало, Ярослава Куця и Андрея Пчелы увидел охваченный огнем дом.

Вызвав спасателей, патрульные бросились внутрь. Первым из дома инспекторы вывели мужчину. Он был весь черный от копоти и тяжело дышал. Его тотчас передали медикам, которые тоже прибыли на вызов.

Мужчина сообщил, что в помещении находится маленький ребенок. Патрульные увидели женщину с ребенком на руках в окне между первым и вторым этажом, разбили окно и помогли им выбраться на улицу.

С другой стороны дома инспекторы обнаружили еще одного человека, который наблюдал за происходящим. Выяснилось, что именно этот 27-летний гражданин из-за ссоры со своей тетей облил ее ацетоном. Когда же она схватила свою 3-летнюю внучку и закрылась в соседней комнате, поджег дом. Его сразу же задержали.

Всех спасенных людей осмотрели медики. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасатели ликвидировали возгорание. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: УНИАН