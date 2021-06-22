О самом происшествии в полицию сообщила мать девочки.

В Хмельницкой области задержали 45-летнего мужчину, применившего физическое насилие и изнасиловавшего 12-летнюю девочку.

Об этом сообщается на официальном сайте полиции.

Известно, что мужчина подстерег ребенка посреди дня недалеко от ее дома и, применив физическую силу и угрозы, изнасиловал. О самом происшествии в полицию сообщила мать девочки.

"По данному факту следователи ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины «Изнасилование». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - сказано в сообщении.

Также полиция информирует, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений имущественного характера. Сейчас ему объявили о подозрении.

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Автор: Олег Давыгора