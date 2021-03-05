Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В Каменском 12-летняя девочка наглоталась спазмолитиков.

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Инцидент произошел утром 4 марта.

Девочку нашли на остановке общественного транспорта по улице Ивана Франко. Она выпила около 30 доз спазмолитиков.

В БСМП школьнице сделали промывание желудка и стабилизировали ее состояние. В детской больнице в Днепре за ее жизнь боролись всю ночь.

Сейчас девочке ничего не угрожает, её перевели из реанимации в обычное отделение.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.

В ровно школьница выпила 40 таблеток «парацетамола». Причиной такого поступка стало недоразумение на бытовой почве.

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Автор: УНИАН