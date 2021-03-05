Это не первый случай отравления лекарствами / фото Depositphotos

В Каменском 12-летняя девочка наглоталась спазмолитиков.

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Инцидент произошел утром 4 марта.

Девочку нашли на остановке общественного транспорта по улице Ивана Франко. Она выпила около 30 доз спазмолитиков.

В БСМП школьнице сделали промывание желудка и стабилизировали ее состояние. В детской больнице в Днепре за ее жизнь боролись всю ночь.

Сейчас девочке ничего не угрожает, её перевели из реанимации в обычное отделение.

Отравление украинских детей лекарствами

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Автор: УНИАН