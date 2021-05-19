Сначала злоумышленница и свидетели происшествия уверяли полицейских, что мужчина совершил самоубийство, но потом мать таки призналась в содеянном.

Во вторник, 18 мая, в Гайсинском районе Винницкой области полицейские с поличным задержали женщину, которая во время бытового конфликта кухонным ножом убила своего 30-летнего сына.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Около 15:30 в полицию поступило сообщение, что в одном из домов в селе Джуринцы, находясь в гостях у соседей, 30-летний местный житель якобы совершил самоубийство. Когда правоохранители прибыли на место, им рассказали, что во время обеда мужчина кухонным ножом ударил себя в грудь. Но характер ранения свидетельствовал, что парня убили.

В итоге 53-летняя мать погибшего призналась, что между ней и сыном произошел бытовой конфликт, в ходе которого она ударила его ножом в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался еще до приезда медиков.

Задержанная находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Денис Прядко