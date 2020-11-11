Злоумышленнику грозит заключение на срок до пяти лет.

В Николаевской области правоохранители устанавливают обстоятельства изнасилования 36-летней женщины.

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Как сообщается на сайте полиции Николаевской области 10 ноября в полицию обратилась жительница Николаевского района с заявлением о совершении в отношении нее насильственных действий.

Отмечается, что женщина пришла в гости к соседке, к которой приехал нетрезвый сын, поссорившись с женой. 27-летний мужчина позвал потерпевшую на улицу и предложил интим, а на отказ затащил в пустое здание и изнасиловал.

Когда злоумышленник отпустил жертву, женщина пришла домой и рассказала дочери, а та сообщила в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли на месте происшествия вещественные доказательства.

Сейчас продолжаются следственные действия и экспертизы, после которых будет решаться вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в изнасиловании женщины (ч. 1 ст. 152 УКУ) и избрания меры пресечения. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет заключения.

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Автор: Дмитрий Захаров