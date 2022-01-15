Каждый год на зимовку в город прилетает до 300 лебедей.

На Западном Буге в Червонограде погибло четыре лебеди. Спасатели убеждены, что причиной смерти была вредная пища, которой птиц подкармливали местные жители.

Об этом пишет Суспільне.

Каждый год на зимовку в город прилетает до 300 лебедей. Местные очень любят смотреть на птиц и часто приносят с собой хлеб. Однако именно он опасен.

"Лебеди на мелководье могут достать себе еду сами. А люди у нас помогают, потому что переживают за них и приносят хлеб. Хлеб для них — яд, потому, что он разлагается в желудке, начинается загноение, они болеют и гибнут", - говорит работница Червоноградской спасательной станции Светлана Вергун.

Особенно это опасно для молодых птиц, которые еще не научились доставать пищу самостоятельно.

Спасатели вешают предупреждения, однако только в этом году уже нашли нескольких больных птиц.

В то же время местные жители утверждают, что о запрете знают и подкармливают лебедей преимущественно зерном.

По словам спасателей, этих птиц можно подкармливать только тогда, как температура воздуха опускаются до -15 градусов. Тогда лебедям можно приносить зерно, овощи, но не хлеб.

"Можно для кормления давать любое пшено, пшеницу, кукурузную крупу, даже мелко порезанную морковь, капусту, свеклу, вареный картофель", — рассказывает Вергун.

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