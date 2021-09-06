Пострадавших спасли другие отдыхающие, их вещи так и остались под завалом.

В поселке Любимовка под Севастополем (оккупированный Крым) на нудистском пляже произошел сход грунта. Пострадали два человека, мужчина и женщина.

Как сообщили очевидцы в местном Telegram-канале "Типичный Крым", пострадавшие были засыпаны песком, их откопали другие отдыхающие.

"Спасённым довольно серьёзно досталось, лежат, стонут. Их вещи так под грунтом и остались", - говорится в сообщении.

В подконтрольном властям РФ севастопольском "управлении МЧС" сообщили, что информация об инциденте поступила в 15:25. На место выехали спасатели и медики.

Потерпевшим оказали первую помощь и передали медикам "скорой".

В июне сообщалось о сходе оползня рядом с базой отдыха "Жемчужина" в селе Лебедевка Одесской области. Считалось, что под землей могли быть люди.

На месте спасатели установили, что произошел обвал грунта высотой 15 м на площади около 450 кв. м. На месте происшествия также нашли вещи отдыхающих.

По итогу спасательных работ погибших или пострадавших под сошедшим грунтом не нашли.

Автор: Дмитрий Захаров