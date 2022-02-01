Аварии с грузовиками случились сразу в двух областях.

В Украине наблюдается "фуропад" - сразу в двух областях произошли ДТП с грузовиками. На Львовщине во время аварии трассу "Киев-Чоп" залило водкой и усеяло стеклом, а на Тернопольщине из опрокинутой фуры на дорогу выпали свиньи.

Об этом сообщает ТСН.

Авария на Львовщине случилась вблизи села Запытов. Два грузовика, которые ехали в направление Львова, столкнулись. В первой была водка, а во второй - окна. Водитель, перевозивший алкоголь, жалуется на неисправности фуры и говорит, что у него отказали тормоза.

В результате фура с водкой въехала в грузовик с окнами. К счастью обошлось без жертв, однако грузы уберечь не удалось. Трассу залило водкой и засыпало стеклом.

А на Тернопольщине во время "фуропада" пострадали свиньи. На объездной дороге возле Кременца грузовик слетел в кювет и перевернулся на бок. На момент аварии в прицепе находилось примерно 200 свиней.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе произошло смертельное ДТП, авто Во время аварии разорвало на две части.

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