Мужчина, со слов сына, - опытный рыбак.

Вторые сутки под Киевом водолазы ищут пропавшего рыбака. 64-летний киевлянин Сергей Дубас ушел из дома на зимний лед еще первого января.

Домой так и не вернулся, а его мобильный - вне зоны доступа, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВышла из ресторана и исчезла: в Херсоне после корпоратива замерзла женщинаПоиски рыбака замедлились, потому что никто не знал, на каком рыбном месте искать пропавшего мужчину. По словам рыбаков, лед 1 января был толстым, но и он мог подвести.

Сейчас спасатели обходят прибрежную зону акватории, опрашивают рыбаков и жителей острова, но пока ни одной зацепки нет.

Спасатели просят рыбаков пока воздержаться от рыбалки, ведь из-за такой плюсовой температуры лед стал тоньше.

Ранее на Днепропетровщине погиб мужчина, он упал под лед и утонул. Рыбак не вернулся домой 26 декабря, а на следующий день спасатели подняли из глубины его тело.

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