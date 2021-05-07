Личность беглеца установили, его разыскивают.

В Белой Церкви водитель Toyota Camry сбил 14-летнего парня и уехал с места аварии. По предварительной информации, водитель был пьян.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Пьяный водитель "Тойоты Камри" AI1957HX искалечил подростка 14 лет в Белой Церкви и скрылся: патрульные начали преследование автомобиля, который нарушал ПДД. Пытаясь скрыться, водитель повернул направо и вылетел с дороги, сбив дорожный знак и покалечив пешехода", - говорится в сообщении.

После ДТП водитель скрылся, однако его личность уже установлена. Ведется розыск.

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Автор: Катерина Комолова