Полицейские вводили операцию "Перехват".

В Киевской области полицейские задержали несовершеннолетних, которые угнали грузовик. Водитель пытался убежать от них через лесополосу.

Об этом сообщают в патрульной полиции Киевской области.

Около 23:00 инспекторам села Чаек сообщили о похищении Iveco в пгт Макаров. На территории Бучанского района ввели специальную операцию "Перехват".

Около полуночи, на 32 км автодороги Киев - Чоп патрульные заметили авто, которое подпадало под ориентировку. Водитель ускорился и пытался сбежать, нарушая правила дорожного движения.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" один из ТРЦ (видео)Не доезжая до столицы он остановился, вышел из транспортного средства и побежал в лесополосу.

В автомобиле осталась 17-летняя пассажирка, которая рассказала, что водитель предложил взять транспортное средство и покататься.

На место вызвали следственно-оперативную группу и кинологическую службу. Уже около 2:00 предполагаемого 17-летнего похитителя задержали.

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