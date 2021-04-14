На автодороге Киев-Одесса в селе Ксаверовка под Киевом произошло дорожное происшествие - грузовик Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста.
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Как сообщает в Telegram Патрульная полиция Киевской области, в инциденте есть травмированные. Проезд на участке трассы временно затруднен, регулированием движения занимаются полицейские.
На месте работают спасатели, медики и следователи. На фото с места происшествия можно видеть, что кабина грузовика практически уничтожена, а грузовой контейнер прицепа оказался на дороге и мешает движению транспорта.
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