Депутаты уже обратились по этому поводу к правоохранителям с требованием тщательно расследовать дело.

Под Киевом произошла драка депутатов. В результате инцидента участницу конфликта госпитализировали.

Об этом в Facebook сообщил депутат Дмитрий Белоцерковец.

Стычка между депутатами произошла 27 мая после закрытия сессии Коцюбинского сельського совета в зале дома культуры.

По его словам, депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко ударил по голове депутата от "УДАР" Елену Сокотюк.

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Женщина фиксировала на камеру словесную перепалку между коллегами Фокина и местным жителем, который пришел на заседание, чтобы выразить возмущение действиями власти. Белоцерковец пишет, что мужчина задавал депутатам "неудобные вопросы".

Но опубликованном обращении в полиции указано, что группа депутатов от "Новых лиц" после поставленных вопросов начала толкать и бить активиста.

Потерпевшая громко заявила, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил. В то же время депутат от "Голоса" Наталья Коломиец в Facebook уточнила, что первый удар пришелся по рукам, а потом – в голову.

"Телефон отлетел на несколько метров. Сокотюк выставила вперед селфи-палку, защищаясь от Хвостенко. С криком: "Ты шо вапще уже?!" Хвостенко ударил женщину с размаху в голову!" – написала Кломиец.

Депутаты уже обратились по этому поводу к правоохранителям с требованием тщательно исследовать дело. Также однопартийцы Сокотюк призывают руководство "Новые лица" отреагировать на недостойные действия своего депутата.

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Автор: Яна Ставская