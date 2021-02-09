Пострадавшая получила телесные повреждения.

В селе Назавизив Ивано-Франковской области женщина попала под колеса сразу двух авто.

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Как сообщается в сводке управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, инцидент произошел вечером 8 февраля.

Водитель автомобиля «ЗАЗ» допустил на дороге наезд на пешехода – местную жительницу 1965 года рождения. Она двигалась по правому краю проезжей части в попутном направлении.

От удара пострадавшую отбросило назад, где на нее совершил наезд автомобиль "Фиат Добло", двигавшийся позади в попутном направлении.

Женщина получила в ДТП телесные повреждения.

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Автор: Дмитрий Захаров