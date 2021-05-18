В Одесской области разыскивают мужчину, похитившего бывшую жену с ребенком.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в Измаильском районе 46-летний мужчина похитил бывшую сожительницу и их совместную дочь, чтобы принудить женщину к совместному проживанию.
«Мужчина похитил 23-летнюю девушку вместе с совместной дочерью и прятал от родственников и правоохранителей, перевозя из одного населенного пункта в другой. Больше недели полицейские разыскивали пропавших, и в результате женщину с ребенком и правонарушителем нашли», - сообщили в главке.
Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Ему также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, после чего злоумышленник скрылся и объявлен в розыск.
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