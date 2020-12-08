Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

В Славуте Хмельницкой области полиция задержала таксиста, который завладел автомобилем местной жительницы.

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Как сообщает пресс-служба Полиции Хмельницкой области, происшествие случилось 6 декабря, около часа ночи. К правоохранителям обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила, что у нее угнали авто.

На место выехали правоохранители. Они выяснили, что потерпевшая заказала услугу "Трезвый водитель". Таксист отвез ее и подругу домой, однако затем отказался отдавать ключи, развернулся и поехал обратно в город.

Полиция быстро нашла 31-летнего злоумышленника, он находился в похищенном «Фольксвагене». У мужчины были явные признаки опьянения, но от прохождения теста он отказался.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Нетрезвому водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Автор: Дмитрий Захаров